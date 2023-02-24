وصول ثلاث طائرات مساعدات إماراتية إلى سورية

24-فبراير-2023

محافظات – سانا:

وصلت ثلاث طائرات إماراتية اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سورية في الـ 6 من الشهر الجاري.

ومن مطار دمشق الدولي أوضح مراسل سانا أنه وصلت صباح اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل 99 طناً و360 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإغاثية والألبسة والحرامات والكمامات الطبية.

كذلك، وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة إماراتية محملة بالمساعدات، التي أوضح مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل في تصريح لمراسلة سانا أنها تبلغ 28 طناً من المواد الغذائية.

وإلى مطار حلب الدولي وصلت طائرة إماراتية تحمل 22 طناً من المواد الغذائية والحرامات.

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24-فبراير-2023

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