أضرار جسيمة بخزانات مؤسسة المياه بحماة

حماة — منير الأحمد

كشف مدير عام مؤسسة المياه في حماة الدكتور مطيع عبشي عن وقوع أضرار جسيمة في المنشآت المائية وخاصة خزانات المياة في منطقة الغاب جراء الزلزال ، موضحاً أن المؤسسة تعمل حالياً على مسح الأضرار التي لحقت بتلك المنشأت على مستوى المحافظة ، علماً أن منطقة الغاب هي الأكثر تضرراً بخزانات مياه الشرب العالية والتي يتجاوز عمرها الأربعين عام وهي غير مدروسة على مقاومة القوى الزلزالية بالإضافة إلى أن تربة الغاب ذات خصوصية وهي مسرعة للتأثير السلبي للزلازل.

واعتبر عبشي أن الخطوة الأولى لعمل اللجنة الكشف عن الخزانات الأيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على جوار ساكنيها ، إذ قامت المؤسسة بمؤازرة عناصر الهندسسة العسكرية في الجيش العربي السوري بإزالة ستة خزانات في الرصيف وتل تتون والحرة والجيد والمكسر بالإضافة إلى معردس ومزرعة العبادي بريف حماة الشمالي وفي صماخ وأم طويقية بريف سلمية الغربي.

يشار إلى أن العمل مستمر بمسح كامل لخزانات المؤسسة واعداد تقرير تفصيلي لكل خزان مع الصور تتضمن حالته الفنية.

وحول كيفية تعويض الأهالي لمياه الشرب التي تعرضت خزاناتها للتصدع . أشار عبشي إلى وصل خطوط الضخ مع خطوط الإسالة لإيصال المياه إلى الأهالي والعمل مستمر بوصل جميع الخطوط التي خرجت خزاناتها عن الخدمة موضحاً أن كلفة انشاء خزان بسعة 300 م3 قد تصل إلى مليار ليرة سورية.

ولفت عبشي إلى ضرورة الاستغناء عن هذه الخزانات العالية وتنفيذ خزانات أرضية في مكان يتيح أرواء هذه التجمعات بطريقة فنية سليمة إضافة إلى أن الأضرار بالخزانات الأرضية دائما أقل من الخزانات العالية.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية أوضح عبشي إلى أنه تم تعديل البرنامج التنفيذي للخطة الاستثمارية ووضع بنود إضافية بما يضمن إزالة الخزانات وتدعيم الخزانات التي تحتاج الى تدعيم مع تنفيذ خزانات بديلة تساهم بها ” المنظمات”. والجهات المانحة.

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