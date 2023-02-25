إصابة يمني بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي

صنعاء – سانا:

أصيب يمني بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي ومرتزقته في محافظة الجوف شمال اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام قوله في بيان: “إن مواطناً يمنياً أصيب بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في صحراء الجوف بمديرية الحزم”.

وسجل مركز التعامل مع الألغام خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير المناطق من القنابل العنقودية والألغام في اليمن، وذلك في ظل صمت أممي.