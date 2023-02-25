البرازيل : الفيضانات تودي بحياة 54 شخصاً

ساو باولو – سانا:

لقي 54 شخصاً مصرعهم، واعتبر ثلاثون آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية البرازيلية قولها: إنه في غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للهطولات في المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها 90 ألف نسمة، والواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

بدوره قال مكتب حاكم ولاية ساو باولو: إنه “في الوقت الراهن نؤكد مصرع 54 شخصاً” في الكارثة بينهم أطفال ونساء، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالي 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، لافتاً إلى أن الانهيار الأرضي اجتاح نحو خمسين منزلاً، حيث اضطر حوالي أربعة آلاف شخص إلى ترك منازلهم بسبب الكارثة .