وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج ويكون الجو بارداً نسبياً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…