السويداء تفتح منازلها للوافدين من المحافظات المنكوبة

السويداء _ رفعت الديك

ما زالت محافظة السويداء تستقبل ضيوفها القادمين من المناطق المنكوبة والتي تعرضت للزلزال، إذ اتخذت لجنة الإغاثة كافة الإجراءات لتقديم الدعم الفوري للقادمين.

ويوضح رئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي أن عدد القادمين حتى اليوم بلغ ١٥٠ شخصاً يتم تقديم المعونة الفورية لهم سواء صحياً او غذائياً او تعليمياً لأبنائهم.

بدورها عضو المكتب التنفيذي بثينة الحلبي بينت أن عمليات جمع التبرعات مستمرة في وقت تتركز فيه عمليات الإغاثة الحالية على استقبال العائلات القادمة للمحافظة واستقبالهم في منازل المحافظة حيث لم يحدث مركز إيواء بناء على رغبة أبناء المحافظة الذين قدموا منازل مجانية لضيوفهم

يشار إلى أن هناك العديد من المبادرات الأهلية والشبابية التي يقوم بها المجتمع المحلي لتقديم الدعم للأسر القادمة للمحافظة ومنها مبادرات ” فزعة أهل “يقوم بها مجموعة من شباب فرع اتحاد الشبيبة مما يعكس حالة الاندفاع والغيرة لدى الشباب السوري، وخاصة في ظروف الأزمات.

وفي بلدة سليم اطلق الأهالي مبادرة المطبخ الميداني لتوزيع الوجبات الغذائية على الأسر الوافدة والمستورة في المحافظة

وبينت عضو المكتب التنفيذي راغدة الغوثاني أن مبادرة المطبخ الميداني تأتي ضمن حملة “فزعة اهل” في محافظة السويداء التي اعتاد أهلها على فتح قلوبهم وبيوتهم لضيوفهم حيث تم توزيع ٦٠٠ وجبة غذائية في المدينة بالتنسيق مع لجان الأحياء وبإشراف لجنة الإغاثة وسيتم تقديم وجبات في باقي مناطق المحافظة تباعا.

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