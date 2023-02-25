الصين تؤكد مواصلتها الاضطلاع بدور بنّاء لحل الأزمة الأوكرانية

نيويورك – سانا:

أكدت الصين استعدادها لمواصلة الاضطلاع بدور مسؤول وبناء في حل الأزمة الأوكرانية، موضحة أن المفاوضات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة.

ونقلت وكالة شينخوا عن داي بينغ القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة قوله أمس في كلمة خلال إحاطة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا “إن المفاوضات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية”، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز محادثات السلام والعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، حيث لن يكون ذلك أمراً سهلاً لكنه خطوة أولى نحو حل سياسي.

وأضاف: “لطالما اتخذت الصين موقفاً موضوعياً ومحايداً على أساس جوهر القضية”، مشدداً على أن التقيد بالقانون الدولي المعترف به عالمياً والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية يؤدي لاستقرار النظام الدولي والإنصاف والعدالة الدوليين، ويتعين تطبيق ذلك على قدم المساواة وبشكل موحد في كل مكان وفي كل قضية دون استثناء.

وذكر داي أنه بينما تشدد بعض الدول على السيادة وسلامة الأراضي بشأن القضية الأوكرانية، فإنها تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتقوض سيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً: “هذا يكشف بجلاء عن معايير مزدوجة، والمجتمع الدولي واضح الرؤية في هذا الصدد”.

وأكد على ضرورة السعي لتحقيق أمن مشترك لتسهيل إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، موضحاً أن قيام بعض الدول بتعزيز الكتل العسكرية أو حتى توسيعها لن يؤدي سوى إلى تقويض الأمن الإقليمي ولن يحقق السلام أبداً.

وأشار القائم بأعمال البعثة إلى أن بعض الدول ذات الصلة تلجأ إلى فرض عقوبات أحادية الجانب واتباع نهج الضغوط القصوى، وهو ما لا يمكن أن يحل أي قضية، ولن يؤدي سوى إلى تقويض استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية وتفاقم أزمتي الغذاء والطاقة والأزمة المالية في العالم، مؤكداً أن مبادرة حبوب البحر الأسود ومذكرة التفاهم اللتين وقعتهما الأمم المتحدة وروسيا بشأن تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة لهما أهمية كبيرة لضمان الأمن الغذائي العالمي.