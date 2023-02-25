برلماني أوروبي: “ناتو” يحارب بالوكالة في أوكرانيا

دعا عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات ضد “الحرب بالوكالة”، التي تجريها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن والاس قوله اليوم إن معظم السياسيين ووسائل الإعلام الرئيسية لا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي، مؤكدا أنها “حرب مجنونة، وحان الوقت لخروج الناس إلى الشوارع ليعارضوها”.

كذلك استنكر النائب الأوروبي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اللذين أعلنا عن خطط جديدة للإمدادات العسكرية إلى نظام كييف من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه الخطط تتعارض مع أهداف التسوية السلمية للصراع.

وكان والاس وصف في الـ 15 من الشهر الجاري خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الإمدادت العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا بالجنون.