حاجي زادة: مصالح أمريكا تكمن في زعزعة الأمن

طهران – سانا:

أكد قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن مصالح أمريكا تكمن في زعزعة الأمن في غرب آسيا والعالم، مشيراً إلى الحروب التي كانت أمريكا السبب الرئيسي فيها.

وقال حاجي زادة في كلمة له: “إذا لم نكن أقوياء فإن نفس هذه الحوادث ستمتد إلى داخل إيران”، مؤكداً أن بلاده قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد ألفي كيلو متر.

وأوضح حاجي زادة أن عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا، مشيرا إلى أن بلاده بلغت قدرات جديدة في مجال الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، وفتحت الطريق أمام إطلاق أقمار صناعية بأوزان أكبر ومدارات أبعد.