صباغ في بغداد: الحصار الغربي الظالم شمل جميع مناحي الحياة

انطلقت اليوم في العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الـ 34 لاتحاد البرلمان العربي.

وأكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال المؤتمر أن الدول الغربية فرضت على سورية حصاراً جائراً وإجراءات اقتصادية قسرية ظالمة شملت جميع مناحي حياة المواطن السوري، بما فيها متطلبات مواجهة الأوبئة والأمراض، والتجهيزات اللازمة لعمليات الإغاثة والإنقاذ والتصدي لآثار الزلزال.

بدوره دعا رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي في كلمة له إلى تبني الدول العربية قراراً بعودة سورية إلى محيطها العربي، وتوحيد جهود البيت العربي لمواجهة جميع التحديات.

من جهته طالب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي خلال المؤتمر بعودة سورية إلى الحاضنة العربية.

وقال الصفدي إن “سورية عنوان لتاريخ الأمة ومجدها وحضارتها، وهي التي توالت عليها الجراح بعد كارثة الزلزال الأليم، ما يستوجب منا تكثيف العون والإغاثة لشعبها الأصيل، ونطالب بأن تعود عضواً فاعلاً مؤثراً في القرار العربي.