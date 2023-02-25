مراكز الحصول على بدل ضائع للبطاقة الإلكترونية في اللاذقية وحلب

بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يمكن للمواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم الإلكترونية، جراء الأضرار في منازلهم الناجمة عن الزلزال مراجعة مراكز إصدار البطاقات للحصول على بدل ضائع في محافظتي حلب واللاذقية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المراكز التي يمكن استخراج بدل ضائع منها في محافظة اللاذقية هي.. مراكز “النقل، محطة الشاطئ، بلدية جبلة”، وفي حلب.. مراكز “المكتبة المركزية، الكندي، مديرية الزراعة، عامر سرميني، راغب طباخ، الزهراء، التدريب المهني، النيرب، السفيرة، نبل، دير حافر”.

وتعرضت سورية في السادس من الشهر الجاري لزلزال مدمر أدى إلى تضرر كبير في المباني السكنية، وفقدان الكثير من الوثائق الثبوتية لأصحابها.