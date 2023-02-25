مركز أمن المعلومات يُحذّر من روابط احتيالية تنتحل صفة جهاتٍ حكومية

25-فبراير-2023

دمشق – سانا:

حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من انتشار الكثير من الروابط الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل الأوضاع الأخيرة في البلاد لشن هجمات تصيد، عن طريق روابط مزيفة تنتحل صفة الحكومة السورية أو جمعيات خيرية.

وأوضح المركز في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الروابط الاحتيالية تقوم بجمع معلومات عن المواطنين السوريين، ونشر برمجيات خبيثة على أجهزتهم المحمولة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم الاستجابة لهذه الروابط، وإدراك أن الحكومة السورية لا تقوم باستخدام هذه الأساليب لتقديم الدعم أو المعونات أو الإغاثة للمتضررين، موضحاً أنها تقوم بالإعلان عبر وسائل الإعلام وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عند حاجتها إلى ذلك.

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25-فبراير-2023

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