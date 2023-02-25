مساعدات من جمهورية الشيشان لمنكوبي الزلزال بحماة

25-فبراير-2023

حماة- البعث أون لاين

وصلت إلى محافظة حماة قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من جمهورية الشيشان الروسية ، ويبلغ وزنها 30 طنا من المساعدات اللوجستية الضرورية من البطانيات و الأغطية والوسائد و الألبسة و مواد غذائية ليتم توزيعها على السكان المتضررين من حادثة الزلزال ، وذلك للتخفيف من معاناتهم جراء هذه المحنة .

أعرب محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه عن شكره وامتنانه لروسيا قيادة وشعبا و لجمهورية الشيشان على وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة ، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين عبر تاريخها الطويل على كافة الأصعدة .

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25-فبراير-2023

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