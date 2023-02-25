هزتان أرضيتان تضربان شمال العراق

25-فبراير-2023

بغداد – سانا:

ضربت هزتان أرضيتان اليوم محافظتي نينوى وأربيل شمال العراق، دون ورود أنباء عن أي أضرار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية قولها في بيان.. إنه تم تسجيل هزة أرضية فجر اليوم في محافظة نينوى وتبعد 8.5 كم شرق قضاء الحضر، وهزة ثانية تبعد 22 كم شمال شرق مركز محافظة أربيل، إلا أن الهيئة لم توضح قوة الهزتين على مقياس ريختر.

وأشارت الهيئة إلى أن أهالي نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزتين، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة حول هذا الموضوع.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الأربعاء الماضي محافظة نينوى.

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25-فبراير-2023

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