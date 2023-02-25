وقفة احتجاجية في الحسكة رفضاً للحصار الظالم على سورية

الحسكة – إسماعيل مطر: نفذت الفعاليات الحزبية والمجتمعية والأهلية في محافظة الحسكة وقفة احتجاجية، أكدت خلالها رفضها للحصار الظالم على سورية.

وعبر المشاركون في الوقفة عن سخطهم وغضبهم تجاه هذا الحصار الجائر الذي يُراد منه النيل من عزة سورية ومواقفها المشرفة. من جهته، أكد الرفيق عبدالله خليل، عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة أن أبناء الحسكة جميعاً يؤكدون رفضهم للحصار الذي تفرضه قوى الشر بحق أبناء الشعب السوري، مشيراً إلى أن “أبناء الجزيرة.. هم أبناء جزيرة الخير والعطاء، والتي ستبقى كما عهدها السوريون وفيةٌ لشعبها وقائدها، وهم قادرين على تجاوز جميع التحديات”. وطالب الشيخ ميزر المسلط، رئيس مجلس القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية، برفع الحصار المفروض على سورية فوراً دون قيد أو شرط.

وقال: إن أبناء سورية يقفون صفاً واحداً ضد هذا الحصار، والذي أرادت منه أمريكا والمتآمرون معها اتباع سياسة التجويع والتعطيش والتجهيل الممنهجة. ولفت الشيخ محمد حسناوي الجدوع ” قبيلة الجبور” إلى أن السوريين جسد واحد، وفي المحن والشدائد يتسارعون ويتسابقون إلى الدفاع عن الوطن، والوقوف مع بعضهم بعضاً، وهم الآن يطالبون جميعاً بفك هذا الحصار بالتزامن مع كارثة الزلزال التي نكبت إخوانهم في المحافظات الأخرى وزادت من معاناتهم.

وأوضحت الرفيقة تيدورا مراد، أمين فرع طلائع البعث بالحسكة، أنه على الرغم من المعوقات والصعوبات الكثيرة التي يعاني منها أبناء الحسكة نتيجة وجود الاحتلالين غير الشرعيين الامريكي والتركي، وأدواتهما، يقولون للعالم أجمع: إن هذا الحصار وضعناه تحت أقدامنا بفضل الانتصارات الكبيرة التي حققها ويحققها أبطال الجيش العربي السوري في الميدان على امتداد جغرافيا الوطن، وتلاحم جميع أبناء الوطن في إعادة إعماره على جميع الصعد.

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