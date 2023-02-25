اتحاد الناشرين يقدّم الدعم للمتضررين من كارثة الزلزال في المحافظات

دمشق – بسام عمار:

للعمل الاغاثي خصوصية بالنسبة للجهات العاملة في المجال الفكري والثقافي فهو يجمع ما بين الانساني والابداعي، واتحاد الناشرين السوريين خلال الأسابيع الماضية عمل جاهداً للمساهمة في تحقيق ذلك، وبين رئيس الاتحاد، هيثم الحافظ، في تصريحٍ خاص لـ”البعث” أن المكتب التنفيذي منذ الساعات الأولى للكارثة استنفر جهود أعضائه في المحافظات، وتم التواصل معهم للمساهمة في التخفيف من الآثار وتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن، كما قام الاتحاد في إطار الدور الوطني والاجتماعي له بجمع التبرعات المالية وتقديمها للجهات المعنية في المحافظات المنكوبة كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن هناك مرحلة ثانية من الدعم يتم العمل عليها الآن.

وأضاف الحافظ: تمت مخاطبة اتحادات الناشرين، والناشرين العرب، لبحث إمكانية تقديم الدعم المالي للمتضررين من قبلهم، و لاعلاء الأصوات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة لضرورة رفع الحصار الاقتصادي الظالم عن سورية والتعريف بآثاره الكبيرة على مختلف القطاعات، والتي ظهرت جليةً من خلال صعوبة تأمين متطلبات الاستجابة التي يجب توفرها خلال كارثة الزلزال، وما تتطلبه من آليات ومعدات ومستلزمات صحية ودوائية وإغاثية عاجلة للمنكوبين.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الناشرين السوريين متواجدون اليوم في معرض مسقط للكتاب ويقومون بالتواصل مع زملائهم المشاركين للمطالبة برفع الحصار عن سورية، لافتاً إلى أنه سيتم مستقبلاً نشر كتب حول الزلزال وآثاره والحالة الاجتماعية والوطنية التي رافقته، والتعاطف العربي والدولي وتخاذل الغرب وأمريكا، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم كل الدعم والعون والاضطلاع بدوره الوطني والإنساني الموكل إليه في كل وقت.

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