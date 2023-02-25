قافلة مساعدات من فلاحي درعا إلى المتضررين بحلب

25-فبراير-2023

البعث أون لاين – معن الغادري:
وصلت شحنة من مادة البطاطا تزن 50 طناً مقدمة من اتحاد فلاحي درعا إلى الأسر المتضررة في حلب ، وذلك برفقة عضو قيادة فرع درعا لحزب البعث العربي الإشتراكي، الرفيقة نبيلة مقداد.
وأبدى الرفيق أحمد منصور، أمين فرع حلب للحزب، شكره وامتنانه العميقين لكل الجهود ا‎لوطنية التي من شأنها تخفيف الوجع والألم نتيجة الزلزال، مبيناً أن هذا التكاتف والتعاضد الشعبي لمواجهة المصاب الجلل الذي ضرب البلاد يعبر عن أصالة الشعب السوري الذي كان وما يزال يعطي أنموذجاً يحتذى بالعطاء والبذل وحب الوطن.

بدورها أكدت الرفيقة مقداد أن أهالي درعا يقومون بواجبهم تجاه أهالي مدينة حلب الصامدة، والتي يستمد جميع السوريين قوتهم منها.

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25-فبراير-2023

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