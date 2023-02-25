سفينة مساعدات من مصر.. وقافلة من “البعث” في لبنان

وصلت اليوم إلى ميناء اللاذقية سفينة مصرية محملة بحوالي 1000 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، لدعم المتضررين من الزلزال.

وقال السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق في تصريح للصحفيين: “إن هذه الشحنة هي الأكبر من حيث الحجم والوزن، وهذه المساعدات نتيجة طبيعية للروابط القوية التي تجمع بين سورية ومصر”، مشدداً على ضرورة التضامن مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.

بدوره بين رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أنه تم تسليم هذه الشحنة إلى لجنة الإغاثة العليا في المحافظة، إضافة إلى مواد طبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري تسلمها الهلال الأحمر العربي السوري ليتم إيصالها إلى مستحقيها على امتداد الجغرافيا السورية، معرباً عن الشكر الكبير للشعب والقيادة المصرية على هذه المبادرة لبلسمة جراح السوريين في هذه المحنة التي يمرون بها.

وكانت سفينة المساعدات المصرية الأولى وصلت إلى مرفأ اللاذقية في العشرين من شهر شباط الحالي، محملة بـ 500 طن من المواد الإغاثية والغذائية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وفي وقتٍ لاحق اليوم، وصلت قافلة مساعدات مقدمة من حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان إلى المتضررين من الزلزال في حلب، وعلى متنها مواد غذائية وإغاثية، وهي القافلة الثانية من نوعها التي يوجهها الحزب؛ حيث سبق أن وصلت القافلة الأولى إلى محافظة اللاذقية لدعم أهلها الذين أصابهم الزلزال المدمر.

الأمين القطري اللبناني لحزب البعث العربي الاشتراكي قال عند وصول القافلة: إن حلب عانت ما عانته سابقاً من الإرهاب التكفيري، واليوم من الزلزال المدمر، لذا استلزم ذلك الحضور لتأكيد التضامن الكامل مع سورية ومع الشعب في سورية وحلب، ولتأدية الواجب الإنساني بالدرجة الأولى والواجب الحزبي من خلال التعبير عن أصالة الانتماء لفكر حزب البعث، الذي يلزمنا بأن نكون إلى جانب أي مواطن عربي يتعرض لأزمة إنسانية فكيف إن كانت حلب التي وقفت موقفاً شجاعاً خلال الحرب التكفيرية التي استهدفت سورية.

وأضاف حجازي: إن هذه القافلة ليست هدية ولا مساعدة بل أقل الواجب من البعثيين في لبنان تجاه للشعب السوري والحلبي في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي تتطلب مواجهة حقيقية وإصراراً كاملاً، وهذا يحتاج من لبنان أيضاً موقفاً واضحاً وطويل الأمد لجهة إبقاء المرافق الرسمية اللبنانية من مطار ومرفأ وحدود بخدمة سورية وشعبها لمواجهة مفاعيل قانون قيصر، لذا كانت تسمية هذه الحملة “قانون قيصر تحت أقدامنا”، وهو الذي كانت من مفاعيله محاصرة الشعب السوري وتجويعه وعدم تأمين مقومات الصمود، حيث لن يكون هناك أي تراجع عن وضع الإمكانات اللبنانية في خدمة السوريين، وهذا ما أكده الوزراء المعنيون في لبنان.

وأوضح الأمين القطري اللبناني أن القافلة مؤلفة من سبعين شاحنة هي الأولى التي وصلت إلى حلب ولن تكون الأخيرة لأن الكارثة كبيرة والمساعدة يفترض ألا تنتهي.