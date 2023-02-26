آلية جديدة لمنح تراخيص التفحيم ونقل المنتجات الحراجية ومراكز بيعها

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن تحديد آلية جديدة لمنح تراخيص تفحيم الأخشاب والأحطاب بشقيها الحراجية، والناتجة عن الأشجار المثمرة ضمن العقارات الخاصة، ونقل المنتجات الحراجية والموافقات الفنية على منح تراخيص مراكز بيع المنتجات الحراجية والمناشر الخشبية.

وأوضح الدكتور علي ثابت مدير الحراج في الوزارة أنه تم إصدار القرار رقم 8/ت الناظم للإجراءات المتبعة للحصول على موافقة الوزارة، تمهيداً لإصدار الترخيص من الوحدة الإدارية المختصة.

وأضاف ثابت: إن القرار أوضح الآلية الجديدة لمنح التراخيص والإجراءات والأوراق المطلوبة، كما تضمن تعديل بعض مواد التعليمات التنفيذية رقم 103/ت لعام 2018، إضافة إلى تسوية وضع كل مراكز البيع والاتجار بالمنتجات الحراجية أو المناشر الخشبية، والقائمة مع الوحدات الإدارية في المحافظة المعنية خلال عام من تاريخ الإبلاغ.