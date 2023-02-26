أندية حماة تطالب بإلغاء النشاط الرياضي.. والتنفيذية تختلف

حماة – منير الأحمد

طالبت الأندية الرياضية في محافظة حماة المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام واتحاد الكرة بإلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم.

عضو إدارة نادي الطليعة هشام منصور كشف لـ”البعث” أن كلّ الظروف تؤدي إلى إلغاء الدوري في كرتي القدم والسلة في ظلّ الظروف الصعبة بعد الزلزال، وما خلّفه من آثار نفسية وإنسانية، وتعرّض العديد من المرافق في محافظة حماة للتصدعات والانهيارات. وأشار منصور إلى وجود آثار فنية على كافة الألعاب، فضلاً عن التوقف القسري لجدول النشاطات وتوقف اللاعبين عن التدريب بسبب تعرّض الكثير من منازل الكوادر الفنية واللاعبين للتصدعات وإخلاء منازلهم وإقامتهم في مراكز الأيواء المؤقتة.

ودعا منصور إلى ضرورة تعليق النشاط الرياضي لهذا الموسم، خاصةً وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، وبالتالي عدم قدرة النادي على إقامة المباريات خلال هذا الشهر دون جمهور بسبب الضائقة المالية التي يمرّ بها والحالة النفسية التي تخيّم على الكوادر الرياضية واللاعبين.

من جهته اعتبر رئيس نادي النواعير المهندس إياد لاذقاني أن البيان الذي أصدره نادي الطليعة، وطالب فيه بتجميد النشاط الرياضي، يعبّر عن الحقيقة والواقع، مؤكداً أن نادي النواعير يتبنى ما جاء فيه، مشدداً على عدم وجود أرضية مناسبة لإعادة إطلاق بطولة الدوري جراء الحالة النفسية والمعنوية والمادية التي تعاني منها كلّ الأندية الرياضية بشكل عام، فضلاً عن توقف أغلب الأندية عن التدريبات وصرف لاعبيها ليكونوا قريبين من أسرهم في هذه المحنة، وعلى هذا الأساس فإن إلغاء الدوري وترحيل البطولة للموسم المقبل هو عين الصواب.

أما رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون فرأى أن الحياة مستمرة والنشاط الرياضي يجب أن يعود لمنشآتنا وصالاتنا الرياضية التي لم تتضرّر بكارثة الزلزال، مبيناً أن ناديي الطليعة والنواعير لديهم لاعبون محترفون وعليهم التزامات مالية وعقود، وهذا الأمر ربما يؤثر اجتماعياً على اللاعبين، فضلاً عن أن التوقف سيؤثر على الناديين من حيث ترتب أعباء مالية جديدة وهما بغنى عنها، لذلك عودة النشاط الرياضي لا بدّ منه، فالبوصلة أمامنا هي المدارس والجامعات، وبما أن الحياة عادت لهما فيجب بالمقابل أن تعود صالاتنا وملاعبنا إلى حياتها الاعتيادية.

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