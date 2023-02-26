اعتماد وثيقة (الكشف الحسي) لإبرام عقد التأمين الزراعي

26-فبراير-2023

قررت هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين اعتماد (الكشف الحسي) وثيقة لإبرام عقد التأمين الزراعي للبيوت البلاستيكية غير المرخصة.

وبموجب القرار أصبحت إحدى الوثائق التالية (كشف حسي أو بيان قيد عقاري أو بيان مساحة أو عقد إيجار) مقبولة للحصول على وثيقة التأمين الزراعي للبيوت غير المرخصة، في حين تبقى وثيقة التنظيم الزراعي معتمدة للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية المرخصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار منح التسهيلات للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية (خضار)، نظراً لأهميتها في التعويض على الفلاحين من أصحاب هذه البيوت في حال تضررها جراء الأخطار المغطاة ضمن هذه الوثيقة (التنين البحري والزوبعة والعاصفة والزلازل والصقيع والثلج والانهيارات الأرضية وغيرها).

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26-فبراير-2023

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