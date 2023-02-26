الجيش الروسي يسقط مروحية و7 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات ذخيرة ومدافع، إضافة إلى إسقاط مروحية من نوع (مي 8)، وسبع طائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن قواتها قضت على 6 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية على محور كوبيانسك خلال يوم، ليبلغ عدد قتلى العدو هناك 60 فرداً، إضافة إلى 375 قتيلاً على محاور أخرى.

فعلى محور كراسني ليمان أشار التقرير إلى مقتل ما يصل إلى 130 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفع ذاتي الدفع (أكاتسيا) ومدافع هاوتزر (دي-20).

وحسب التقرير تم على محور دونيتسك تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدفع ذاتي الدفع (غفوزديكا)، ومدفع هاوتزر (دي-30)، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع.

وعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه خسر العدو أكثر من 75 عسكرياً ودبابة، وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 102، بينما تم على محور خيرسون مقتل ما يصل إلى 70 جندياً أوكرانياً، وتدمير 3 مدافع هاوتزر (دي-30)، وإصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 167 منطقة.

وذكر التقرير أنه جرى إسقاط مروحية من طراز (مي 8) في منطقة خاركوف، و7 طائرات دون طيار في مناطق متفرقة.

ووفقاً للتقرير، تم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تدمير 390 طائرة و211 مروحية و3243 طائرة دون طيار و405 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و8042 دبابة ومدرعة أخرى، و1045 راجمة صواريخ و4222 قطعة من المدفعية الميدانية، ومدافع هاون و8556 مركبة عسكرية خاصة تابعة للقوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أحرزت وحدات من القوات الروسية تقدّماً مهمّاً على محور مارينكا في دونيتسك، ما يشكّل تهديداً للدفاعات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية للبلدة.

وذكرت وكالة نوفوستي أن القوات الروسية تمكّنت خلال اليوم الماضي نتيجة الهجمات الناجحة من التقدّم لمسافة كيلومتر على محور مارينكا، ما يمثل خطوة مهمّة للغاية في الطريق نحو تحرير البلدة.

يُذكر أن مارينكا إحدى ضواحي دونيتسك وتقع على بعد كيلومتر من منطقة بتروفسكي التابعة لعاصمة الجمهورية، وفيها مواقع مهمّة للقوات الأوكرانية وهي إحدى المناطق التي تستهدف منها دونيتسك بانتظام بقصف مدفعي.

وأظهر مقطع فيديو استسلام ثلاثة جنود أوكرانيين بعد إصابة مرتزق من جورجيا بجروح مميتة إثر هجوم الوحدات الروسية على إحدى النقاط المحصّنة الأوكرانية في المنطقة.

وكان دينيس بوشلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أعلن في وقت سابق أن القتال يدور في الجزء الغربي من مارينكا.

من جهة ثانية، اعتبرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن قيام القوات الأوكرانية بنسف السد المائي في أرتيوموفسك قد يتسبّب بتعقيد الوضع الوبائي في المدينة بشكل جدي.

وقال إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وفقاً لوكالة نوفوستي: إن هذا التصرّف من جانب القوات الأوكرانية سيزيد كذلك من تعقيد أزمة المواد الغذائية في المدينة.

وأضاف: “بسبب تفجير السدّ تدفّقت المياه وانتشرت في الأقبية، وقد يتسبّب ذلك في انتشار أمراض خطيرة بين السكان المدنيين، وكذلك سيجعل توريد المواد الغذائية إلى المدينة في غاية الصعوبة، وبالتالي سيؤجّج الأزمة في هذا المجال”.

وكانت قوات نظام كييف في الشطر الذي لا تزال تسيطر عليه من مدينة أرتيوموفسك نسفت أمس سدّاً مائياً في محاولة لإعاقة تقدّم الجيش الروسي.