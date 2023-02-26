الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وبارداً نسبياً ليلاً مع تحذير من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخليةخلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…