الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

26-فبراير-2023

جددت الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الاستيطان واجتياح المدن والبلدات الفلسطينية.

وأدانت وزارة الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إرهاب قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان أحدثها استيلاء سلطات الاحتلال على 193 دونماً من أراضي قرية العوجا شمال شرق أريحا وإعلانها مخططا لإقامة أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية أن هذه الجرائم الاستيطانية تهدف إلى تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية، وتقويض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقفها.

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26-فبراير-2023

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