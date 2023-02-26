الخارجية المصرية: شكري سيتوجه إلى سورية لنقل رسالة تضامن معها

26-فبراير-2023

القاهرة – سانا:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجّه صباح الإثنين إلى سورية، في زيارة لنقل رسالة تضامن مصر معها عقب كارثة الزلزال التي وقعت في السادس من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد في بيان: “إن شكري سيتوجّه صباح غدٍ الإثنين إلى كل من سورية وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة الزلزال الذي خلّف خسائر فادحة”.

وأضاف أبو زيد: “من المنتظر أن يؤكّد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سورية وتركيا استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضرّرين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً لا يمكن أن تتأخّر يوماً عن مؤازرة أشقائها”.

 35 total views

26-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

تكريم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

25-سبتمبر-2021

أشرفية صحنايا تقضي العيد على رائحة القمامة

28-أغسطس-2018

جبلة والساحل في قمة مباريات التجمع المؤهل للممتاز

18-أبريل-2018

المرتكزات العنصرية التي بنى عليها العدو الصهيوني كيانه

15-مايو-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى