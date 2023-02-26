“الصناعة” تدعو أصحاب الورشات والمعامل في حلب للإبلاغ عن التصدّعات

26-فبراير-2023

دمشق – البعث أون لاين:

بينت وزارة الصناعة أنها تلقت شكوى تتضمن وجود ورش صناعية وورش خياطة في منطقة الليرمون الصناعية في محافظة حلب تعرّضت لتصدعات بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ ومازال العمل مستمر ضمنها، ما يعرض حياة العمال فيها للخطر.
وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع مديرية الصناعة في المحافظة وغرفة صناعة حلب لمتابعة الموضوع.

وأشار أمين سر غرفة صناعة حلب المهندس رأفت شماع إلى أن اللجنة المشرفة على منطقة الليرمون تقوم حالياً بالكشف على جميع الورش العاملة في المنطقة، وتم التعميم على جميع الصناعيين في منطقة الليرمون الصناعية المسجلين في الغرفة للإبلاغ عن أي تصدعات في منشآتهم الصناعية ليتم الكشف عليها من قبل اللجان المختصة، وتقدير حالة تلك المنشآت، وحتى الآن لم تسجل أية منشأة أو ورشة تعرضت للضرر في منطقة الليرمون إثر الزلزال.

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26-فبراير-2023

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