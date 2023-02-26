القوات الروسية تحرز تقدما مهما على محور مارينكا في دونيتسك

26-فبراير-2023

أحرزت وحدات من القوات الروسية تقدما مهما على محور مارينكا في دونيتسك مما يشكل تهديدا للدفاعات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لتلك البلدة حسبما أفادت وكالة “نوفوستي”.

ونشرت “نوفوستي” مقطع فيديو للهجوم على إحدى النقاط المحصنة الأوكرانية في المنطقة، حيث عثرت مجموعة استطلاع روسية على أربعة جنود للعدو. ولم يحاول التصدي إلا واحد منهم وتبين أنه مرتزق من جورجيا وبمجرد إصابته بجروح مميتة استسلم ثلاثة جنود أوكرانيين على الفور دون أن يتحركوا لنجدته.

وذكرت الوكالة أنه نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة تمكنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي من التقدم لمسافة كيلومتر على محور مارينكا ما يمثل خطوة مهمة للغاية في الطريق نحو تحرير البلدة.

ومارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك وتقع على بعد كيلومتر من منطقة بتروفسكي التابعة لعاصمة الجمهورية. وفيها مواقع مهمة للقوات الأوكرانية وهذه هي إحدى المناطق التي تستهدف منها دونيتسك بانتظام بقصف مدفعي.

وفي وقت سابق هذا الشهر ذكر دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القتال يدور في الجزء الغربي من مارينكا.

وقرب مارينكا تقع قرية نوفوميخايلوفكا التي يفتح منها الطريق إلى الضواحي الشمالية لمدينة أوغليدار الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية.

 14 total views

26-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال 15 خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة

24-أغسطس-2022

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات

3-أغسطس-2022

“مياه الحسكة” تدعو أهالي القامشلي لأخذ احتياطاتهم

5-يناير-2023

مذكرة تفاهم بين جامعتي حماة والوطنية التنموية للعلوم والتكنولوجيا في المجال الثقافي والبرمجي

22-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى