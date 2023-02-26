المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7100 ليرة للدولار الواحد

26-فبراير-2023

حدد مصرف سورية المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 7488.37 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة في الـ 22 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7000 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو ب 7458.50 ليرة سورية لليورو الواحد.

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26-فبراير-2023

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