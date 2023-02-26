المقداد يتلقى برقية تعزية بضحايا الزلزال من وزير الخارجية الروماني

دمشق – بوخارست – سانا:

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد برقية تعزية بضحايا الزلزال من وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو.

وقال وزير الخارجية الروماني في برقيته: “آلمنا سماع نبأ تلك المأساة الإنسانية والخسائر الفادحة بالأرواح من نتيجة الزلزال، وأرسل أعمق التعازي لعائلات الضحايا الذين سقطوا من جراء هذه المأساة، وأعرب عن أملي بشفاء الجرحى”.

وأضاف أوريسكو: “في هذه الأوقات العصيبة تقف رومانيا إلى جانب الشعب السوري الصديق”.

بدورها أعلنت وزاة الصحة الرومانية تجهيز شحنة جديدة من الأدوية والمواد الصحية والطبية لإرسالها إلى المتضررين من الزلزال في سورية.

وقال وزير الصحة الروماني الدكتور اليكساندرو رافيلا: “أود أن أعرب مرة أخرى عن تضامني وتعاطفي مع ضحايا الزلازل الكارثي في سورية”، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الطبية الرومانية استجابت للنداء الإنساني وقدمت مستحضرات صيدلانية ومواد صحية.

ولفت رافيلا إلى أن المركز الصيدلاني الوطني قام بتجهيز 52 منصة نقالة تضم المساعدات الطبية، حيث تم نقلها إلى الطائرات العسكرية لإيصالها جواً بدعم من وزارة الدفاع الرومانية وفقاً لقرار اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ.

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