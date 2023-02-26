بمبادرة من فرع إدلب للحزب.. قافلة مساعدات للمتضررين من الزلزال باللاذقية

سيّرت الفعاليات النقابية والأهلية في ريف إدلب المحرر، بمبادرة من فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، قافلة مساعدات إنسانية تضم 7 شاحنات محملة بمواد غذائية وإغاثية وصحية للمتضررين من الزلزال بمحافظة اللاذقية.

وبين أحمد نجار أمين فرع إدلب لحزب البعث خلال تصريح له أن تأمين وتجهيز القافلة جرى بالتعاون مع النقابات المهنية والمجتمع الأهلي، حيث بادر كل حسب استطاعته للمساهمة بما أمكن لتخفيف الأعباء عن المتضررين بمحافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن الفعاليات الأهلية بصدد تسيير قافلة مساعدات مماثلة إلى محافظة حلب.

يُشار إلى أن محافظة إدلب تستمر باستقبال المساعدات من المتبرعين في مركزها المؤقت في خان شيخون، فيما تم تنظيم اجتماع بدعوة من غرفة تجارة وصناعة إدلب أطلق خلاله مبادرة أهل إدلب لجمع التبرعات المادية للمناطق المنكوبة جراء الزلزال.