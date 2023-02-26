بوتين: لا نعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة معاهدة “ستارت”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بأن موسكو لا تعارض مشاركة دول حلف “الناتو”، في مناقشة معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية “ستارت”.

وأضلف بوتين في مقابلة أجرتها معه قناة “روسيا 1”: “نحن على علم بالظروف التي دفعت حلف الناتو للإدلاء بهذه التصريحات بتوجيهات من الأمريكيين.. لقد ادعوا في نفس الوقت بأنهم يشاركون بطريقة ما في هذا الحوار، لكنهم ليسوا طرفا رسميا في المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين: روسيا والولايات المتحدة”.

وأضاف بوتين “الناتو أدلى ببيان حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه، قدم طلبا لإجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة.. حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون في هذه المناقشة”.

وأشار بوتين إلى أنه يجب على روسيا أن تأخذ في الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى الولايات المتحدة وكذلك لدى فرنسا وبريطانيا، في الوقت الذي يعتبر فيه الناتو إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا هدفا رئيسيا له.