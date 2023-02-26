بوغدانوف: قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه في التعاون مع سورية

26-فبراير-2023

موسكو – سانا:

أكّد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم أن قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه في التعاون مع سورية، لافتاً إلى أن العقوبات الغربية على روسيا لم تعُد هاجساً قائماً بعد الآن.

وأشار بوغدانوف في حديث مع وكالة “تاس” إلى تزايد اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين، لافتاً إلى أن هاجس بعض رجال الأعمال الروس من الوقوع تحت القيود الغربية وعلى وجه الخصوص تحت طائلة ما يسمّى قانون قيصر الأمريكي الذي ينصّ على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، لم يعُد له أيّ معنى بعد معاقبة روسيا بأكملها.

وأوضح بوغدانوف أن مصطلح (التعافي المبكر) يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي كحلٍ ترقيعي يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءاتٍ مهما كانت متواضعة لمنع وقوع كارثة إنسانية في سورية، في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه.

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26-فبراير-2023

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