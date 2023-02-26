تحضير مدارس المتفوقين للمشاركة في بطولة علوم الروبوت

26-فبراير-2023

بدأت وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع تحضيرات مدارس المتفوقين للمشاركة في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت، وتجهيز فرق من الثانويات المهنية للمشاركة للمرة الأولى في هذه البطولة.

وخلال اجتماع بين وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال الاجتماع أهمية إدخال الذكاء الصنعي بالمناهج التعليمية الذي يعتمد على خلق نماذج من المتعلمين وفق ميولهم وأنماط تفكيرهم لتحقيق نقلة نوعية في التحويل في التعليم، فيما أشارت رئيس الهيئة المهندسة هلا دقاق إلى أن 22 مدرسة للمتفوقين تشارك في المسابقات.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت في الهيئة الدكتور مهيب النقري ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في مدارس المتفوقين وتعميمها لاحقاً على المدارس جميعها، موضحاً أهمية إدخال منهاج التقانات التطبيقية كمادة أساسية في مرحلتي التعليم الأساسي (حلقة ثانية) والثانوية.

 

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26-فبراير-2023

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