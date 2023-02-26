تخريج جرحى الزلزال من مشفى الباسل في طرطوس

26-فبراير-2023

تحدث الدكتور اسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس عن الإصابات المتنوعة التي تم التعامل معها من محافظتي طرطوس واللاذقية، منذ تطبيق الاستنفار التام في المشفى، والتي تراوحت بين حالات الذعر والتوتر النفسي والرضوض الخفيفة والكسور متوسطة الشدة.

وأكد عمار أن جميع الحالات التي راجعت المشفى منذ حدوث الزلزال وما تلاه من هزات اردتدادية وحتى الآن تم تخريجها بحالة جيدة، بعد تقديم جميع العلاجات الإسعافية والجراحية اللازمة، مبيناً أن المشفى بكامل كوادره ما يزال بأتم الجهوزية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ.

وحول الحالات العصبية والنفسية إثر كارثة الزلزال التي استقبلها المشفى، أوضح الدكتور علي حايك اختصاصي الأمراض العصبية أن غالبية هذه الحالات كانت ناجمة عن التوتر النفسي والهلع نتيجة الهزات، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة وفقاً لكل حالة، لافتاً إلى أن كوادر المشفى الطبية والتمريضية والإدارية تحافظ على كامل جهوزيتها لاستقبال المراجعين وتقديم ما يلزم لهم من رعاية صحية.

أما إصابات الكسور الناجمة عن الزلزال فكانت في غالبيتها بسيطة ومتوسطة، كما ذكر الدكتور كرم عمار اختصاصي جراحة عظمية، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة على الفور، في حين تم قبول حالات الكسور التي تتطلب إجراء عمل جراحي وبعد استقرار الوضع الصحي للمصابين تم تخريجهم من المشفى، مؤكداً بدوره أن المشفى بحالة استعداد دائم لتقديم كل أنواع الرعاية الطبية للمراجعين وفي أي وقت.

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26-فبراير-2023

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