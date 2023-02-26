تواصل تدفق المساعدات من الدول الشقيقة لمنكوبي الزلزال في سورية

26-فبراير-2023

دمشق – الحدود السورية الأردنية – سانا:

وصلت اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية 8 طائرات محمّلة بالمساعدات الإغاثية، مقدّمة من الإمارات لمساعدة المتضرّرين من الزلزال، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي ثلاث طائرات إماراتية، حملت الطائرتان الأوليان 115 طناً و900 كيلوغرام من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بينما حملت الثالثة 32 طناً و480 كيلوغراماً من المواد الغذائية للمتضرّرين من الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية، وصلت اليوم ثلاث طائرات إماراتية تحمل مساعداتٍ للمتضررين، حيث حملت الطائرة الأولى على متنها 26 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، والثانية 25 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية من بينها حليب أطفال، والطائرة الثالثة 15.6 طناً من المساعدات الصحية، وشملت فرشاتٍ وكماماتٍ وأدوية.

وإلى مطار حلب الدولي، وصلت طائرتان إماراتيتان، الأولى حملت 25 طناً و300 كيلوغرام من المواد الإغاثية، بينما كانت حمولة الثانية 30 طناً من مواد غذائية لمساعدة متضرّري الزلزال.

إلى ذلك، دخلت اليوم 9 شاحنات تحمل مساعداتٍ إغاثية متنوعة، من معبر نصيب الحدودي بدرعا للمتضررين من الزلزال.وبيّن المهندس شادي أبازيد مدير المعبر أن 7 شاحنات مقدّمة من الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمّلة بمواد إغاثية متنوعة من أغذية ومستلزمات إيواء، وأدوية وحليب أطفال، دخلت من المعبر، وتسلّمها فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا لنقلها إلى دمشق، وإيصالها لاحقاً للمتضرّرين من الزلزال.

وأشار أبازيد إلى أن الجالية السورية في سلطنة عُمان، وعدة جاليات صديقة في السلطنة أرسلت شاحنتين محمّلتين بالمواد الإغاثية من أدوية وأغذية ومستلزمات متنوّعة للمتضررين.

وكانت أمس دخلت شاحنة محمّلة بـ12.5 طناً من حليب الأطفال، مقدّمة من الجالية السورية في الإمارات العربية المتحدة للأطفال في المناطق المتضرّرة من الزلزال.

 24 total views

26-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

التشكيلي غسان العكل يرسم بـ “مكحلة الجدة”

11-سبتمبر-2020

المهن المالية والمحاسبية.. في المهد

28-مارس-2018

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منظمة تجارة عالمية لا تضم أمريكا

23-يوليو-2019

مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون الزراعي والتجاري

11-أغسطس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى