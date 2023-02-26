تواصل تدفق المساعدات من الدول الشقيقة لمنكوبي الزلزال في سورية

دمشق – الحدود السورية الأردنية – سانا:

وصلت اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية 8 طائرات محمّلة بالمساعدات الإغاثية، مقدّمة من الإمارات لمساعدة المتضرّرين من الزلزال، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي ثلاث طائرات إماراتية، حملت الطائرتان الأوليان 115 طناً و900 كيلوغرام من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بينما حملت الثالثة 32 طناً و480 كيلوغراماً من المواد الغذائية للمتضرّرين من الزلزال.

وإلى مطار اللاذقية، وصلت اليوم ثلاث طائرات إماراتية تحمل مساعداتٍ للمتضررين، حيث حملت الطائرة الأولى على متنها 26 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، والثانية 25 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية من بينها حليب أطفال، والطائرة الثالثة 15.6 طناً من المساعدات الصحية، وشملت فرشاتٍ وكماماتٍ وأدوية.

وإلى مطار حلب الدولي، وصلت طائرتان إماراتيتان، الأولى حملت 25 طناً و300 كيلوغرام من المواد الإغاثية، بينما كانت حمولة الثانية 30 طناً من مواد غذائية لمساعدة متضرّري الزلزال.