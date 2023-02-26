دراسة لتأجيل امتحانات “الشهادتين”.. وزير التربية يؤكد أن ما يدرس هو لمصلحة الطلاب

البعث – علي حسون

علمت “البعث” من مصدر مطلع في وزارة التربية أن الوزارة تدرس إمكانية تأجيل امتحانات الشهادتين “التعليم الأساسي والثانوي” وذلك وفقاً لتداعيات كارثة الزلزال الذي تسبب في إيقاف الدوام المدرسي في المحافظات المنكوبة لفترة ليست بقليلة.

ومع ترجيح المصدر لقرار التأجيل بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزارة، لم يؤكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أو ينفي الخبر، بل اكتفى بقوله في تصريح خاص لـ”البعث”: إن الوزارة تدرس كافة القضايا المتعلقة بالتربية واضعة نصب أعينها المصلحة العليا للطلاب وما يؤمن امتحانات مريحة لهم، معتبراً أن الوزارة بكامل كوادرها في حالة استنفار لمتابعة ودراسة كل القرارات بتأني وتروي، فلا يجوز اتخاذ قرارات سريعة عشوائية قبل اتضاح حجم الكارثة وأبعادها الزمانية والمكانية.

ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة تحضر برامج تعويض فاقد تعليمي متكاملة بعد استكمال بيانات الطلاب والمعلمين المتضررين، إذ بدأت مديريات التربية بتعويض الفاقد من خلال دروس إضافية وتكثيف الجهود من خلال دورات لتعويض مناهج طلاب الشهادتين “التعليم الأساسي والثانوي”، وذلك لاستدارك ما فاتهم من دروس.

وحول ما يتردد من وجود حذف في المنهاج وخاصة لطلاب الشهادتين، أوضح وزير التربية أنه لا يوجد أي حذف في أي مقرر لاسيما أن الوزارة لن تأل جهداً في تعويض ما فات الطلاب خلال العام الدراسي.

يشار إلى أن بعض مديريات التربية بدأت بتعويض الفاقد التعليمي في أيام العطل “السبت”، إضافة إلى قبول الطلاب الوافدين من المحافظات المنكوبة من دون قيود أو أوراق وذلك لتسهيل عودتهم إلى المقعد الدراسي مع زملائهم.

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