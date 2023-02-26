طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صحواً بشكل عام، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..