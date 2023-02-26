عدد الضحايا في تركيا إلى أكثر من 44 ألف شخص.. ونشاط زلزالي في مناطق متفرقة

إلى ذلك، ضربت هزة أرضية صباح اليوم بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر منطقة لواء اسكندرون.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان أن الهزة جاءت عند الساعة 5.26 صباح اليوم في لواء اسكندرون، بعمق 54 كيلومتراً غرب محافظة إدلب.

وكان مدير المركز الدكتور رائد أحمد أوضح أنه وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة، وعدداً من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي.

ولفت أحمد إلى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

كذلك، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر منطقة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومتراً بمنطقة بريطانيا الجديدة، وشعر الناس بالاهتزاز في منتجع واليندي بلانتيشن قرب بلدة كيمبي على مسافة ثمانين كيلومتراً من الزلزال .

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا، كما لم تصدر الجهات المختصة تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.