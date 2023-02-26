عدم السماح بالترميم من دون تقرير فني بحلب

حلب- معن الغادري

أصدر محافظ حلب حسين دياب تعميماً طلب خلاله من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية ومجالس المدن والبلدات والبلديات بالمحافظة التقيّد بعدم السماح بإجراء أي أعمال ترميم لأي بناء دون الحصول على تقرير فني من قبل اللجان المعتمدة من قبلنا أصولاً يبيّن حالة البناء الإنشائية، وفقاً للمعاير التالية: الترميم دون تدعيم في حال كان البناء سليماً إنشائياً وكانت الأضرار لا تتعلق بالجملة الإنشائية ويتمّ السماح بأعمال الترميم حسب الأصول، التدعيم البسيط في حال كون التقرير الفني الأولي يؤكد الحاجة لتدعيم بعض العناصر الإنشائية وعدم خروج المبنى عن الخدمة، في هذه الحالة لا تتمّ المباشرة بأعمال التدعيم دون تقديم دراسة فنية تدعيمية ومخططات هندسية مفصلة لتدعيم العناصر الإنشائية المتضررة مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والوحدة الإدارية، ويتمّ تنفيذ الأعمال التدعيمية من قبل ورشات فنية متخصصة وبإشراف هندسي كون أي خطأ في تنفيذ هذه الأعمال يهدّد سلامة البناء وقاطنيه، ويتم الإشراف على مطابقة تنفيذ الأعمال مع الدراسة التدعيمية من قبل فرع نقابة المهندسين بالتنسيق مع الوحدة الإدارية.

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