غرفة تجارة دمشق تتعهد ببناء مقسمين على الهيكل لمتضرري الزلزال

تعهدت غرفة تجارة دمشق خلال اجتماع استثنائي ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، كما تم بحث كل الإمكانيات لمساعدتهم على جميع الصعد.

وأشار رئيس الغرفة أبو الهدى اللحام إلى أن هناك آليات جديدة تبحثها الغرفة لتقديم أكبر قدر من الدعم الممكن للمتضررين، وإلى التنسيق مع العديد من التجار للتعاطي بشكل منظم مع تداعيات الزلزال.

ودعا أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان إلى أن يكون لغرفة تجارة دمشق دور مهم في دعم متضرري الزلزال، علما أن الغرفة ساهمت بعد حدوث الزلزال مباشرة بمبلغ 300 مليون ثمن سلات غذائية، وذلك لصالح الأمانة السورية للتنمية.

ولفت القطان إلى أنه في الوقت الحالي يتجه الدعم للتعويض عن البناء المهدم جراء الزلزال في محافظتي اللاذقية وحلب، وذلك على أن تقوم الغرفة بالتواصل ودعوة السادة التجار من مختلف القطاعات للمساهمة المالية كل تاجر حسب إمكانياته.

وأوضح القطان أن الغرفة تعهدت ببناء مقسمين في كل محافظة على الهيكل بشكل مبدئي، على أن تقوم بدفع مبلغ 500 مليون ليرة سورية.