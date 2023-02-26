مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

دمشق – سانا:

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة محمد أكرم العجلاني نائب رئيس المجلس.

وتابع المجلس خلال الجلسة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، حيث أجاب وزير العدل القاضي أحمد السيد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول المشروع عن تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس حول المواد المذكورة.

وعقب نقاش مستفيض، وافق المجلس بالأكثرية على المواد من 22 حتى المادة 28 من مشروع القانون، وهي تتعلق بتعرفة محاكم البداية والاستئناف.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.