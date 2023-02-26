مشروع لتحسين مياه الشرب في سلمية

حماة – يارا ونوس

تقوم وحدة مياه سلمية بتنفيذ مشروع تمديد وتحسين شبكات مياه الشرب لتلبية الطلب المتزايد على المياه، بمساحةٍ تبلغ 26 كم ضمن المدينة وبأقطار متفاوتة وفي أماكن متفرّقة بالأحياء التي تعاني من اختناقات شديدة من نقص المياه.

وأوضح رئيس الوحدة المهندس سائر وردة أنّ هذا المشروع على وشك الانتهاء، علماً أنّ بداية العمل فيه كانت في تشرين الأول 2022، إذ يهدف المشروع إلى العدل في توزيع المياه، وتحسين الضغط في الشبكة وتقنين الهدر.

ولم يخفِ وردة أنّ الوضع منذ أسبوعين كان أشبه بحالة الطوارئ في القطاع، نتيجةً لتسبّب الزلزال بانهيار كامل لخزاني مياه في القنطرة وريف بري الغربي. وعلى ضوء هذا تمّ اتخاذ الإجراءات السريعة في متابعة الأضرار وصيانة الأعطال من قبل لجنة متخصصة قامت بالكشف على كافة الخزانات بالمدينة، والسعي لإزالة الخزانات القديمة ضمن القرى وبشكل فوري.

وبيّن رئيس الوحدة أنّ الخزانين الرئيسيين المغذيين للمدينة بوضعٍ جيد من كافة النواحي من ضغط المياه والكميّة.. وغيرها، معتبراً أن المشكلة تكمن في هدر المياه بشكل عشوائي دون وعي من المشتركين، وحيال هذا الوضع سعت الإدارة لتفعيل ضابطة ليليّة (فريق طوارئ) يقوم يومياً بمتابعة الحي المغذّى بالمياه لضبط المخالفات.

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