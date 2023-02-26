مصرع 40 مهاجرا قبالة السواحل الإيطالية

26-فبراير-2023

لقي 40 شخصا مصرعهم قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا جراء غرق سفينة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين.

 وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الأحد أن 40 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم عقب غرق سفينتهم فجر اليوم قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا على بعد 20 كم من مدينة كروتوني.

ووفقا للوكالة تم انتشال 27 جثمانا حتى اللحظة وإنقاذ ما يقرب من 20 آخرين مشيرة إلى أن عددا كبيرا من ركاب السفينة ما زالوا مفقودين.

وأشارت الوكالة إلى أن القارب كان يقل ما بين 150 – 250 مهاجرا من إيران وباكستان وأفغانستان، اصطدم بالصخور قبل غرقه وسط الطقس البحر القاسي.

وأضافت الوكالة نقلا عن قوات الدرك الإيطالية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بالتعاون مع هيئة الموانئ الإيطالية لإيجاد المفقودين.

يجدر الذكر أن الحادث وقع بعد أيام من إقرار البرلمان الإيطالي، مجموعة قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، بهدف الحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم نقلهم إلى الموانئ.

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26-فبراير-2023

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