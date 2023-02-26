نادي عفرين يطلب التأجيل ويرفض إلغاء الدوري

حلب- محمود جنيد

ما زالت ذيول وتداعيات كارثة الزلزال تخيّم على واقعنا ومختلف المناحي، ومن بينها الرياضية، بانتظار القرارات الرسمية التي ستحدّد موعد استئناف المسابقات الرياضية، بعد دراسة ومناقشة الوضع العام، وإعلان جاهزية الملاعب للدخول بالخدمة من جديد بعد إخلائها من المتضررين إلى مساكن ومراكز إيواء دائمة.

وبالنسبة للأندية الحلبية وحول رأيها باستكمال النشاط الرياضي والكروي، أوضح رئيس نادي عفرين أحمد مدو لـ”البعث” أن الشق الإنساني والإغاثي هو الأولوية حالياً عن الجانب الرياضي.

وأكد مدو أن نادي عفرين قلباً وقالباً مع أي قرار يصدر من القيادة الرياضية (اللجنة الأولمبية)، أو اتحاد كرة القدم، متمنياً تأجيل إعادة نشاط الدوري، لأن الظرف غير مناسب من مختلف المناحي. وبيّن مدو أن كلامه لا يعني تشجيعه لإلغاء الدوري بل على العكس فهو يشدّد على أن الحياة الطبيعية يجب أن تستمر وعجلة النشاط الكروي والرياضي كذلك يجب أن تدور لاحقاً.

ولفت رئيس نادي عفرين إلى أن التوجّهات حالياً بالنسبة لمحبي نادي عفرين هي دعم المتضررين في المنطقة.

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