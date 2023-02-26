واشنطن بوست: نواب أوكرانيون بدؤوا بالاستسلام لواقع الهزيمة

واشنطن- سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نواب البرلمان الأوكراني باتوا، وعلى نحو متزايد يعترفون بأنه لا يمكن لكييف أن تفوز، وبدؤوا بالاستسلام لواقع الهزيمة الحتمية.

وأشارت الصحيفة في سياق مقال لـ”جوش روجين” إلى أن معظم المسؤولين والنواب الأوكرانيين يعتقدون أن الصراع غير النهائي يعني انتصار روسيا وخسارة كييف، وهم قلقون من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تدعم استراتيجية النظام في كييف التي تدفع باتجاه تصعيد الأعمال العدائية وتجنّب الجمود.

ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان الأوكراني يليزافيتا ياسكو قولها: “ما يثير قلقنا هو تصريحات الغرب بشأن دعم كييف طالما اقتضى الأمر ونشعر بأن هذه العبارة خطيرة للغاية”، في إشارة إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية.

برلمانيون أوكرانيون آخرون أعربوا عن قلقهم، إزاء استمرار الأزمة في بلدهم سنوات أخرى.

وفي سياق متصل، كشف دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن نظام كييف يعاني من نقص في العسكريين، وهذا هو السبب في إجباره الفتيان وكبار السن والنساء على الالتحاق بصفوف الجيش.

وأشار ماكغريغور إلى أن القوات المسلّحة الأوكرانية ستنهار دون دعم حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ودون المتخصصين الغربيين الذين سيكملون الوحدات وينفّذون المهام القتالية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتواصل فيه التصعيد الغربي على الجبهتين العسكرية والسياسية في أوكرانيا، حيث وعد بايدن خلال زيارة مفاجئة إلى كييف بتسليم الأخيرة عتاداً عسكرياً جديداً من ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع، ورادارات للمراقبة الجوية بقيمة 500 مليون دولار.

وتضاف الـ500 مليون دولار إلى 40.4 مليار دولار قدّمتها واشنطن منذ بداية الحرب في أوكرانيا في الـ24 من شباط 2022، أكثر من نصفها مساعدات عسكرية، ما يجعلها أكبر داعم عسكري لكييف.