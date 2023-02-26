وصول طائرة مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الزلزال في سورية

دمشق – سانا:

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة مساعدات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي، تحمل مواد إغاثية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وقال مدير مكتب العمليات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سورية لويجي باندولفي: “أقدم التعزية الصادقة بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية، واليوم جئنا في بعثة منظمة من قبل الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الدولي لتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين لها في أسرع وقت”.

وأضاف باندولفي: “منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال زاد الاتحاد دعمه لسورية عبر منظمة الهلال الاحمر، لضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سورية في أسرع وقت ممكن، ومنذ الثامن من شباط فعلنا الآلية الأوروبية للمساعدات المدنية، وهناك 15 دولة أوروبية أرسلت مساعدات إلى سورية لدعم جهود الإغاثة بعد الزلزال، وسنستمر بتقديم هذه المساعدات”.

من جهته، أوضح رئيس منظمة الهلال الاحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي أن الطائرة تحمل 120 طناً من المواد الإغاثية والطبية مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الثالثة من الدول الأوروبية وستتبعها طائرات أخرى، معرباً عن شكر سورية لدول الاتحاد الأوروبي وشعوبه على إرسالهم هذه المساعدات.