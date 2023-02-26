ولايتي: إيران ماضية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

طهران – سانا:

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن إيران ماضية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن ولايتي قوله اليوم: نحن نعتز بشجاعة المناضلين وتضحياتهم أمام قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، والذين سطروا ملاحم كبرى في هذا المسار.

واعتبر ولايتي شجاعة المناضلين في الميدان خير دليل على إثبات اقتدار هذا الشعب، وعدم تخليه عن مقاومته حتى تحرير القدس والشعب الفلسطيني، منوهاً بوحدة هذا الشعب وتماسكه أمام العدو الصهيوني المحتل.