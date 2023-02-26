مخالفاتٌ تموينية وغرامات بحق مخابزٍ في حماة

حماة – البعث أون لاين:

بين رياض زيود مدير التجارة الداخلية في حماة ل” للبعث أون لاين” أن دوريات حماية المستهلك ضبطت في المحافظة ٣ مخابز بمخالفة الإتجار بالمازوت المدعوم المخصص للمخابز بكميات وصلت إلى 4219 لتر، وتم تغريمهم ب64 مليون ليرة.

فيما شملت بقية الضبوط ضبط مخبز “ب” بمخالفة عدم الإبلاغ عن وفر الدقيق التمويني بقصد الإتجار بالمادة وتغريم المخالف 2 مليون ليرة سورية، وضبط مخبز “ش” بنقص وزن ربطة الخبز وتم تغريم المخالف بنحو 5 مليون ليرة، وضبط مخبز “ع” بنقص وزن ربطة الخبز وتم تغريم المخالف بنحو 1.5 مليون ليرة، إضافة إلى ضبط مخبز “ص” بإنتاج وبيع خبز سيء الصنع.

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