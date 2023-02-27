إحالة 133 مبنىً بطرطوس إلى لجنة السلامة العامة لاتخاذ ما يلزم 

27-فبراير-2023
البعث أون لاين – وائل علي:
أحالت اللجان الفنية المكلفة في محافظة طرطوس للكشف على المباني السكنية والأبنية المدرسية وإجراء الكشوف الحسية اللازمة وأعمال التقييم الإنشائي للأبنية التي تم الإبلاغ عنها وتضررت نتيجة الزلزال 133 بناءً إلى لجنة السلامة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد اجراء اللازم.
فيما بلغ عدد البيوت التي تحتاج لتدعيم 838 بيتاً من إجمالي البيوت السكنية والمدرسية التي تم الكشف عليها والبالغة 4361 بناءً سكنياً ومدرسياً.
وتستمر اللجان والبالغ عددها 25 لجنة وتضم في عضويتها مهندسين من الخدمات الفنية ونقابة المهندسين والوحدة الإدارية المعنية بإعداد تقرير عمل يومي يتضمن التقييم الانشائي لكل بناء يتم الكشف عليه.
وفي حال ورود حالات تستدعي الهدم تتم الإحالة بشكل تلقائي إلى لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
وتؤكد تقارير اللجان وجود 3390 بناءً آمناً من إجمالي البيوت التي تم الكشف عليها حتى الآن.

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27-فبراير-2023

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