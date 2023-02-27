اختتام مناورات عسكرية روسية صينية جنوب إفريقية في المحيط الهندي

موسكو – سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اختتام المناورات البحرية الثلاثية بمشاركة سفن حربية وسفن دعم تابعة لروسيا والصين وجنوب إفريقيا في مياه المحيط الهندي اليوم.

وشاركت في المناورات عن الجانب الروسي الفرقاطة “الأميرال غورشكوف”، وسفينة الإمداد المتوسطة “كاما”، وعن الجانب الصيني الفرقاطة “ريتشاو” والمدمرة “هواينان” وسفينة الإمداد “كيكيسيليهو”، وعن البحرية الجنوب إفريقية الفرقاطة “ميندي”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشاركين في التدريبات قاموا على مدى 3 أيام بالتدرب على تشكيل مفرزة متعددة الجنسيات من السفن الحربية في منطقة محددة وعلى تنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة في مختلف التشكيلات والتجمعات القتالية، وتنفيذ مهام مكافحة الألغام عند المعابر البحرية مع إطلاق النار على هدف يحاكي لغماً عائماً.

ونفذت سفن حربية من الدول الثلاث، عمليات رمي مدفعي على هدف بحري، وتم التدرب على تحرير سفينة محتجزة مع رهائن، وتقديم المساعدة لسفينة في محنة في البحر ولأفراد عائمين في مياه البحر.